Maggioni (Pd): “Bene la candidatura di Busto Arsizio città europea dello Sport”

Il candidato sindaco del Pd Maurizio Maggioni interviene sulla candidatura di Busto Arsizio a “Città europea dello Sport”, formalizzata nei giorni scorsi dall’assessore Laura Rogora direttamente al Coni: «Auspico come tutti i bustesi, che la nostra città possa essere eletta Città Europea dello Sport insieme con le altre tre che saranno scelte, in un elenco di otto, dall’Associazione no profit “ACES “ con sede in Brussels».

Questa Associazione che consegna dal 2001 il premio di “European Capital of Sport” ha istituito anche premi per i Municipi più piccoli: l’ “European City of Sport “ (per Municipi sopra i 25.000 abitanti, in vigore dal 2007, quello a cui concorre Busto Arsizio), e l’ “European Town of Sport” (per Municipi sotto i 25.000 abitanti, in vigore dal 2010). Cernusco sul Naviglio, Bassano del Grappa, Livorno , Mantova , Vercelli, Sesto San Giovanni e Grottaglie sono alcune delle città premiate negli anni precedenti.

Comuni e piccoli Comuni che vogliono il riconoscimento si inseriscono nell’elenco dei candidati, accettati nel numero massimo di otto ogni anno.

«Concretamente è in gioco, grazie ad un raccordo di sponsorizzazioni con tutte le altre città europee dei vari Stati, una visibilità a dimensione UE, ma l’obiettivo dichiarato dell’Associazione ACES Europe la sezione è di premiare i Comuni “con i titoli di European City/Town of Sport, stimolando in questo modo i Municipi nella promozione dello sport per i cittadini”» – prosegue Maggioni.

Uno stimolo per gli Amministratori ad incentivare lo sport nella vita cittadina, «un’occasione di miglioramento che porta subito a rivolgere l’ attenzione alla forza ed ai problemi delle Associazioni Sportive – rileva ancora il candidato Pd -, alla dotazione delle sedi e delle infrastrutture esistenti ma inevitabilmente anche alle carenze di strutture e di manutenzione, risultato anche di una strategia di utilizzo degli impianti e degli edifici comunali che va corretta ed impostata su una gestione che sia pubblica».

Infine Maggioni pone il caso della Bustese Nuoto: «Per ora abbiamo visto cerimonie, targhe e pubblicità, con sottolineature personali connesse all’esigenza di posizionamenti di lista. Speriamo che la città ottenga il riconoscimento che sicuramente lo sport bustese merita ed in questo caso candidiamo a ritirare la Ciotola della Benemerenza ed a partecipare al gala le Draghette della Bustese Nuoto e le loro famiglie, ora senza impianto natatorio, sperando che a quella data si risolvano i nodi gestionali e che si riveda in generale l’uso e la gestione delle strutture pubbliche».