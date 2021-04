A Malpensafiere nessun problema per gli over80 senza appuntamento per il vaccino

Situazione tranquilla al centro vaccinale di Malpensafiere dove non si è registrato un aumento di richieste nel primo giorno di accesso libero per gli over80 ancora senza appuntamento.

« Una decina di casi in tutto – spiega il dottor Marino Dell’Acqua direttore socio sanitario dell’ASST Valle Olona e responsabile della campagna vaccinale – Sono stato all’hub dove tutto si è svolto senza intoppi e in modo regolare . Non ci sono state code o problemi di gestione delle attese. Siamo fiduciosi che tutto continuerà a svolgersi regolarmente».

Attualmente, oltre a Malpensafiere, la Valle Olona sta effettuando vaccinazioni nei due ospedali di Gallarate e Saronno e al centro di Lonate Pozzolo che chiuderà una volta terminati i richiami del personale scolastico e delle categorie “1 bis” cioè personale sanitario di studi privati, farmacisti e dentisti.

Nei due ospedali di riferimento, Gallarate e Saronno, continueranno le vaccinazioni dei pazienti altamente vulnerabili, in cura negli ambulatori come ematologia. Al presidio di Busto Arsizio, invece, sono in corso le vaccinazioni dei dializzati che ottengono il vaccino direttamente in reparto. Presto prenderanno il via anche le convocazioni dei cardiopatici che verranno convocati nei due presidi di riferimento mentre per chi abita a Busto probabilmente si creerà una linea preferenziale a Malpensafiere.