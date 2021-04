Mamma in ospedale, il bimbo di 5 anni positivo al Covid “adottato” da un’altra famiglia

Una seconda famiglia, anche se solo per pochi giorni, per un bimbo di cinque anni positivo al Covid: un lieto fine, per così dire, per una storia comunque dolorosa, visto che si parla di malattia.

È successo a Carnago. La mamma del bimbo è stata «ricoverata in reparto Covid» all’ospedale di Circolo Varese, «in non buone condizioni di salute», spiega in una nota il sindaco Barbara Carabelli.

In quelle condizioni il bimbo non poteva rimanere in ospedale e quindi in Comune si sono attivati per trovare una soluzione per l’accoglienza, che però doveva tenere conto che anche il bambino risultava ancora positivo.

«Sentita anche al Procura dei minori, grazie anche ad un encomiabile lavoro di gruppo con i Servizi Sociali Comunali e dell’Ospedale del Circolo, la macchina della solidarietà, dell’Amore, quello con la A maiuscola, quello incondizionato, si è messa in moto immediatamente» continua il sindaco. «Dopo pochissime telefonate una famiglia speciale, anch’essa in quel preciso momento positiva al Covid, che contemporaneamente stava vivendo un dramma nel dramma, legato alla pandemia, avendo anche appena subito un lutto e senza alcun dubbio ci ha risposto “il bambino può stare con noi”».

Pur nel dolore legato alla malattia, anche la mamma ha così potuto affidare con serenità il bimbo alla sua nuova, provvisoria famiglia. Come accade spesso nei paesi (anche se Carnago, con 6700 abitanti, non è certo un villaggio) le famiglie si conoscevano già e questo ha facilitato il passaggio al bimbo. «È impressa nella memoria l’immagine del bimbo che, scendendo dall’ambulanza, corre incontro e abbraccia chi lo avrebbe ospitato».