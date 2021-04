Manifestazione a Malpensa: “No alla scomparsa di Alitalia e alla precarizzazione nel settore aeroportuale”

Il sindacato CUB Trasporti ha manifestato a Malpensa in occasione dello sciopero nazionale indetto venerdì 23 aprile.

“Un intero settore sta annegando – ha spiegato Antonio Amoroso, della segreteria nazionale CUB – Questo governo avalla la scomparsa di Alitalia, cancellando definitivamente un patrimonio industriale del paese e ulteriori decine di migliaia di posti di lavoro. Di fatto prosegue la politica di privatizzazione e liberalizzazione del comparto a vantaggio dei grandi gruppi di Vettori multinazionali, delle Compagnie Aeree low-cost e delle Società di Gestione Aeroportuale”.

“Con la nostra mobilitazione – aggiunge Gianni Cervone, CUB Trasporti Lombardia – vogliamo anche denunciare i licenziamenti collettivi che sono già in atto: Ernest, Blue Panorama, Norwegian, AirItaly, e bloccare quelli che rischiano di essere i licenziamenti del futuro: Alitalia, Handling, Servizi, Indotto”.

“Diciamo No alla precarizzazione del mondo del lavoro e alle false cooperative – sottolinea Antonio Amoroso – E diciamo no all’attacco al reddito. Gli ammortizzatori sociali vengono erogati a singhiozzo, con metodi asimmetrici iniqui e con inaccettabili ritardi. E’ urgente e necessaria una riforma degli ammortizzatori sociali: per garantire un reddito dignitoso, evitando il perpetuarsi delle attuali disuguaglianze tra lavoratori e lavoratrici e dei differenti oneri per le aziende”.