Medici, Comune e Protezione civile in campo per le vaccinazioni a domicilio a Venegono Inferiore

E’ partito oggi a Venegono Inferiore il piano di vaccinazioni a domicilio degli ultra ottantenni con problemi di deambulazione e delle persone che non sono in grado di recarsi nei centri vaccinali.

Oggi, domani e sabato 3 aprile i medici di base del paese, con il supporto dei volontari della Protezione civile di Venegono Inferiore, si muoveranno per il paese portando casa per casa il vaccino.

Il servizio coordinato dal Comune in collaborazione con Ats, sarà supportato anche da un’autombulanza che, per maggiore sicurezza, sarà presente sul territorio per le tre giornate.

Sono 60 i venegonesi iscritti nella lista dei destinatari del vaccino, tutti avvisati dal Comune su segnalazione dei medici di base.

Il sindaco Mattia Premazzi ringrazia quanti stanno collaborando a questo progetto: «E’ un’iniziativa per i nostri concittadini più fragili. A loro e tutti i venegonesi vogliamo dire che Venegono Inferiore c’è!».

Premazzi, che dal 2016 è anche presidente del coordinamento dei sindaci con Ats 7 laghi, lancia un appello a tutti i colleghi che ancora non sono riusciti a far partire le vaccinazioni a domicilio.

«E’ un’iniziativa assolutamente fattibile, niente di stratosferico – dice – Si può fare, serve uno sforzo per coordinarsi con i medici di base e prendere contatto con Ats, che raccoglie la disponibilità dei sindaci a promuovere il servizio. C’è un semplice protocollo da seguire che spiega come organizzare il processo. E’ un modo per andare tutti nella stessa direzione sul fronte Covid».

Il Comune può avere un ruolo fondamentale anche coordinando le forze presenti sul territorio: «A Venegono abbiamo messo a disposizione i nostri sempre meravigliosi volontari della Protezione civile, oltre ai mezzi del Comune che accompagnano i medici ai vari indirizzi».