Meno pazienti Covid negli ospedali della Sette Laghi, ma crescono in terapia intensiva

Diminuiscono i pazienti Covid nei tre ospedali dell’ASST Sette Laghi: in una settimana sono passati da 338 ai 326 di oggi. Un calo troppo limitato per permettere di cominciare a riprogrammare altre aperture. Sono anzi aumentati i degenti nelle terapie intensive: erano 31 il 19 aprile mentre oggi sono 35. Le Cpap utilizzate sono 23, sette in meno.

I degenti sono soprattutto all’ospedale di Varese, una settantina è ricoverata al Galmarini di Tradate mentre all’Ondoli di Angera ce ne sono circa 50.

Aumentano, nel frattempo, i ricoveri anche di altre patologie: i degenti in aree non covid sono 629 con 54 nuovi ingressi e 39 dimissioni.

Alta l’attenzione in pronto soccorso che è il primo indicatore dell’andamento dell’epidemia: gli accessi stanno progressivamente aumentando, circa al di sopra dei 120 giornalieri e di questi il 10% rimane per cause ricollegabili a patologie respiratorie da Covid19.