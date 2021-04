Mercato in piazza Repubblica sempre più vicino: istituito il divieto di sosta intorno al teatro di Varese

La data di apertura del mercato in piazza Repubblica a Varese è sempre più vicina.

E’ stata protocollata il 31 marzo l’ordinanza del comandante del corpo di polizia locale Matteo Ferrario che istituisce il “divieto di sosta con rimozione coatta” nei giorni di lunedì, giovedì e sabato dalle 6 alle 20 nell’intera area circostante il teatro di piazza Repubblica.

Un’ordinanza che entrerà in vigore non in una data precisa, ma “Con l’installazione della relativa segnaletica verticale”, ma che dà alcune importanti informazioni.

La prima è che il mercato in versione estesa si svolgerà solo lunedì, giovedì e sabato: gli eventuali giorni in più (uno dei più “gettonati” pare sia il martedì, del quale diversi concessionari hanno fatto richiesta) avranno un numero di bancarelle inferiore a 80, che è la capienza massima della sola piazza Repubblica.

La seconda è che per sapere quando il mercato di piazzale Kennedy si trasferirà in piazza Repubblica basterà “guardare i cartelli”: da quando saranno istallati, ogni giorno è buono per il “grande trasloco”.

Naturalmente, il trasferimento avverrà compatibilmente con le norme relative alla pandemia: attualmente infatti, e per tutto il tempo in cui la Lombardia resterà in zona rossa, lavorano solo le bancarelle di chi vende prodotti alimentari.