Mercato di Varese, spunta l’ipotesi di un “raddoppio” allo stadio tutti i lunedì

Il mercato di piazza Repubblica comincia domani, giovedì 8 aprile. Ci sono però ancora 41 banchi che non hanno una sistemazione e proprio la ricerca di una soluzione per loro potrebbe far nascere un nuovo mercato a Varese.

Fatte le assegnazioni definitive, gli ambulanti che hanno le loro postazioni nelle giornate di giovedì e sabato sono stati tutti “sistemati” nella nuova area mercatale, che ricordiamo occupa piazza della Repubblica e la zona intorno al Teatro di Varese. Ma tra chi aveva le assegnazioni per il mercato del lunedì, invece, ci sono 41 “esuberi”, 36 non alimentari e 5 alimentari, che non hanno spazio nell’area definita.

Inizialmente, la proposta fatta agli ambulanti dal Comune era stata quella di convertire la propria concessione nei rimanenti giorni del martedì e del venerdì, sempre in piazza Repubblica. Cambiare giorno per i commercianti significa però dover rinunciare ad una postazione nei mercati di altri paesi, e sembra che questa soluzione sia stata scartata da quasi tutti.

Una recente determina comunale ha predisposto così una proposta alternativa: un mercato “decentrato” ma consistente – sarebbe di 41 bancarelle – in piazzale De Gasperi, davanti allo stadio, dove già si tiene con successo il mercato “Campagna amica” di Coldiretti.

Uno spazio che ha bisogno di essere allestito (in particolare allacciamenti acqua e energia elettrica per i banchi alimentari) e che quindi sarà effettivamente in funzione tra qualche settimana: in attesa di questa nuova sistemazione, gli esclusi potranno rimanere in piazzale Kennedy.

Questa naturalmente è ancora semplicemente un’altra proposta: nei prossimi giorni si vedrà se gli assegnatari accetteranno questa nuova formula.