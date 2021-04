Per migliorare la catena del valore occorre razionalizzare i processi e più tecnologia

Migliorare la catena del valore, aumentare la qualità e la quantità della produzione; temi questi che erano già sul tavolo degli imprenditori, soprattutto del settore manifatturiero, ben prima della gravissima crisi scatenata dalla pandemia e che a maggior ragione oggi non possono più essere elusi o rinviati vista la portata della sfida cui le imprese sono chiamate proprio in questa fase storica, momento nel quale si dive reagire ma anche programmare il post Covid, per farsi davvero trovare pronti quando l’emergenza sanitaria sarà definitivamente alle spalle.

Cosa deve fare un’impresa che vuole migliorare la propria produzione e la propria efficienza, da dove deve partire? «Ricette magiche non ci sono – premette il professor Enzo Baglieri, che insegna Economia e gestione delle imprese all’università Bocconi – occorre fare le cose per bene, certo chi ha investito in tecnologia parte avvantaggiato».

Ma anche chi è rimasto più indietro può fare molto da subito per migliorare la catena del valore. «Aumentare il livello della produzione oggi – prosegue il docente – per un’impresa significa garantire versatilità al cliente, personalizzando il prodotto».

