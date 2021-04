Militari via dal centro tamponi di Fontanelle? Ats Insubria non ne è informata

Militari spostati dal centro vaccinale di Fontanelle? “Non ci risulta”.

Il Presidente della commissione sanità Emanuele Monti ha lanciato l’allarme: «Mi giunge una segnalazione che il Ministero della Difesa stia spostando il proprio personale dal punto tamponi delle Fontanelle verso la Basilicata, causando la chiusura di sei postazioni diagnostiche. Una notizia che, se confermata, sarebbe un duro colpo per tutto il territorio della Provincia di Varese e per tutta la Lombardia, siccome stiamo parlando dell’hub più grande presente sul territorio regionale. Ho chiesto l’intervento del Ministro Guerini, che tanto si era impegnato per il nostro territorio, sia per quanto riguarda il punto tamponi delle Fontanelle che per l’hub vaccinale della Schiranna, perché se la notizia fosse confermata sarebbe un fatto grave. Spostare i militari in Basilicata sarebbe uno schiaffo alla Lombardia che più di tutte sta pagando il prezzo di questa emergenza sanitaria. Mi auguro che riveda questa decisione».

La riduzione delle postazioni a Fontanelle coglie di sorpresa Ats Insubria che aveva contribuito a organizzarlo e impelemnatrlo. In una nota dichiara: «ATS Insubria non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale».