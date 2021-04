Moto, canottaggio e tiktok nel podcast del 29 aprile

Le principali notizie di giovedì 29 aprile

Nuovo aumento di capitale per MV Agusta, storica azienda del territorio nel settore della produzione di motociclette. La famiglia Sardarov, unica azionista attuale dell’azienda, ha infatti deciso di mettere altri 30 milioni di euro.

Una nuova iniezione di liquidità che porta il patrimonio netto di MV Agusta a 70 milioni di euro e segna contemporaneamente la sua uscita – definitiva e in anticipo – dal concordato preventivo in continuità aziendale.

Dal 2019, da quando cioè la famiglia Sardarov è diventata l’unica azionista dell’azienda, sono stati iniettati oltre 150 milioni di euro per finanziare le attività di MV Agusta e realizzare gli investimenti necessari per il nuovo piano industriale.

«Con la morte nel cuore, vi devo annunciare che la nostra avventura con il cinema sociale è terminata.L’ultimo anno e mezzo è stato il colpo di grazia».

Poche parole sui social per dare ai suoi spettatori la notizia: il Cinema Sociale di Luino ha sospeso la programmazione, proprio in un momento in cui si parla di ripartenza e riapertura delle sale cinematografiche.

Il gestore, Vincenzo Ruggieri ha confermato la notizia spiegando: «È scaduto il contratto e il Comune ha richiesto la consegna delle chiavi: al momento quindi non siamo più effettivi».

Dopo il trasloco da piazzale Kennedy verso piazza Repubblica, il mercato di Varese apre a un nuovo giorno, oltre a quelli tradizionali del lunedì, del giovedì e del sabato. L’amministrazione comunale ha infatti attivato anche la giornata del martedì che, a pieno regime, sarà disponibile per 80 posti, cioè tutti quelle che può contenere piazza Repubblica, ma che per ora si attiverà con 46 bancarelle. Il mercato del martedì sarà attivo già nel mese di maggio

La tiktoker da un milione di follower di Gallarate il 25 maggio presenta il suo primo libro. L’abbiamo incontrata alla tipografica di Varese dove è stato stampato

Per i giovanissimi Martina è una star, è diventata famosa grazie ai social network ed è considerata una delle tiktoker più influenti d’Italia. Nata a Gallarate, cresciuta a Busto Arsizio, classe 1998, il suo canale è seguito da milioni di follower, conquistati con video divertenti e dedicati per lo più alla commedia e al cinema. Ora, un nuovo traguardo: un libro, pubblicato con De Agostini, pronto ad arrivare nelle librerie di tutta Italia , dal titolo: “Andava tutto troppo bene”

La città di Varese ospiterà quest’anno una seconda grande manifestazione di canottaggio dopo gli Europei disputati ad aprile. Il comitato organizzatore locale ha annunciato che tra il 2 e il 4 luglio il bacino della Schiranna sarà teatro del Festival dei Giovani, un meeting di livello nazionale che porterà sul territorio migliaia di presenze. Lo hanno annunciato il sindaco Davide Galimberti e il direttore tecnico delle manifestazioni remiere, Pierpaolo Frattini che al lido varesino hanno anche tracciato un bilancio dei recenti europei, giudicato estremamente positivo.

Tra i dati forniti, il costo per l’organizzazione degli Europei che è stato di 820mila euro, la metà rispetto a quelli del 2012 grazie anche agli investimenti sulle strutture effettuati anche negli anni scorsi. Si calcola che nel periodo delle gare il ritorno diretto sul territorio è stato di circa 600mila euro, una cifra che non comprende però i tanti ritiri che le nazionali di tutta Europa hanno effettuato nei diversi centri remieri del Varesotto né quelli che ci saranno da qui in avanti. Attualmente a Varese si allena l’Irlanda, poi toccherà alla Gran Bretagna.

