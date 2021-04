Mountain bike e territorio: a Viggiù nasce “Moose Family”, l’associazione con il fuoriclasse Caverzasi

Sport, natura, eventi e un patto con il territorio: nasce l’associazione sportiva dilettantistica “Moose Family”, una vera e propria community di biker che ruota attorno ad un vero fuoriclasse della nostra provincia: Diego Caverzasi, professionista dello Slopestyle, la disciplina più tecnica ed estrema della MountainBike, per la quale è conosciuto dagli appassionati di tutto il mondo.

La nascita di “Moose Family” è stata annunciata con un video dallo stesso Caverzasi insieme al vicepresidente Federico Naboni e ai primi soci della community.

«Durante questi mesi abbiamo lavorato per cercare il miglior modo per condividere il nostro significato di vivere lo sport – spiegano i ragazzi -. Per noi lo sport è aggregazione, divertimento, educazione e cultura ed è per questo che il nostro obiettivo è far si che sempre più persone ci si avvicinino per viverlo come facciamo noi».

La nuova Asd nasce da un gruppo di amici con in comune la passione per la mountain bike e per la natura. Il progetto intende avvicinare molti giovani a questo sport e condividerne i valori che lo caratterizzano: aggregazione, divertimento, educazione e cultura.

La cura del territorio tra il Monte San Giorgio e Linea Cadorna

Tra le prime preoccupazione c’è quella di mantenere puliti e sicuri i percorsi per la mountain bike nei boschi del territorio, cercando sempre una collaborazione con le istituzioni per farlo in sinergia con tutte le persone che frequentano i boschi e la montagna.

«La sede della nostra associazione si trova presso il visitor Center del Monte San Giorgio (Patrimonio UNESCO, Varese), a Clivio. Spinti dal rispetto per il territorio, lo sport e la natura abbiamo voluto situare la nostra sede in un luogo simbolico per l’intera comunità».

La nascita dell’associazione arriva proprio nel momento in cui sperano di poter cominciare nuove attività: «Per noi gli eventi sono importanti, vogliamo crearne il più possibile appena sarà possibile per portare le persone a contatto con lo sport e la natura».