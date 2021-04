Nasce “Varese 2030”: Giovani democratici a sostegno della ricandidatura di Galimberti

Nasce “Varese 2030”, l’iniziativa dei Giovani democratici per creare delle proposte di politiche giovanili in sostegno della ricandidatura di Davide Galimberti a sindaco di Varese.

«Il format dell’iniziativa sarà quello di un tavolo programmatico aperto a tutti i giovani della città di Varese o delle zone limitrofe che studiano lavorano o vivono larga parte della propria vita sociale nel capoluogo – spiega la nota dei Giovani Democratici varesini – L’evento sarà diviso in due appuntamenti su Zoom: giovedì 6 e giovedì 13 maggio entrambi alle 21. Agli incontri parteciperanno anche il sindaco Davide Galimberti e il giovane consigliere comunale Giacomo Fisco. Dopo gli interventi introduttivi delle figure istituzionali presenti tutti i partecipanti potranno dire la loro e proporre le proprie idee per contribuire a formare il programma della coalizione di centrosinistra per quanto riguarda le politiche giovanili. Gli argomenti trattati riguarderanno le politiche lavorative, il diritto allo studio, l’ambiente, la socialità, la tutela della salute mentale e altri ancora».

Per iscriversi è necessario compilare un form di Google: a tutti gli iscritti verrà poi fornito il link di zoom per partecipare alle riunioni.

«Crediamo che i giovani della città vadano coinvolti al massimo per progettare la politiche a loro dedicate e di conseguenza il futuro di Varese – sostiene il segretario cittadino dei GD Michelangelo Moffa – La nostra generazione ha vissuto un momento particolare negli ultimi anni e in particolare durante questa pandemia fatto di frustrazione e della sensazione di sentirsi impotenti riguardo al futuro, noi vogliamo dare l’opportunità di progettare l’avvenire proseguendo il già virtuoso percorso avviato da questa amministrazione».