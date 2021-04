Nella cabina delle fototessere o davanti al commissariato, i posti più assurdi per drogarsi a Busto Arsizio

La costante attenzione degli agenti del Commissariato ha permesso, nel giro di poche ore, di segnalare quale assuntori di sostanze stupefacenti quattro uomini, sorpresi con la droga in circostanze insolite. Il primo, un uomo di 58 anni residente nel milanese, è stato sorpreso all’interno della stazione FS seduto nella cabina adibita allo scatto di fototessera e che dietro la tendina era intento a preparare una dose di eroina distribuita su un foglio di alluminio.

L’uomo, una volta scoperto, ha consegnato il tutto agli operatori che hanno proceduto al sequestro dello stupefacente e a segnalarlo alla Prefettura.

La vicinanza degli uffici del Commissariato non ha impedito a due giovani studenti di posizionarsi lungo la strada, a poche decine di metri dagli uffici della Polizia di Stato, per preparare quanto necessario al confezionamento di 2 spinelli. I due ragazzi al momento del controllo hanno consegnato le dosi già pronte per essere “rollate” e circa 7 grammi di marijuana. Anche loro sono stati segnalati alla Prefettura.

La stessa pattuglia solo qualche ora dopo ha controllato il conducente di una autovettura in transito nei pressi della zona boschiva al confine con Castellanza. Alla rituale richiesta dei documenti e di eventuale stupefacente, vista la zona del controllo solitamente frequentata da spacciatori e loro acquirenti, l’uomo di 24 anni ha consegnato spontaneamente circa tre grammi tra cocaina e hashish. D’obbligo il ritiro immediato della patente di guida oltre al sequestro dello stupefacente e la conseguente segnalazione alla Prefettura.