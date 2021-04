Nidi aperti, al via gli open day virtuali e su appuntamento a Busto Arsizio

Come ogni anno, in vista delle iscrizioni per il prossimo scolastico, prendono il via gli open day degli asili nido cittadini. L’iniziativa vuole essere un’occasione speciale per presentare ai genitori interessati la ricca realtà degli asili nido, pubblici e privati, della città.

I servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) sono distribuiti su tutto il territorio cittadino per rispondere meglio ai bisogni delle famiglie e favorire l’integrazione tra il bambino e l’ambiente di appartenenza, in un rapporto sinergico tra servizi pubblici e privati.

Tra i servizi per l’infanzia presenti nel Comune di Busto Arsizio e rivolti ai bambini e alle bambine sino ai 3 anni, il Nido si propone come esperienza fondamentale per i primi anni di vita.

Per quanto riguarda i sei nidi comunali gli open day si svolgeranno a distanza. Per poter ricevere il link a cui collegarsi, si prega di inviare una mail al nido comunale a cui si è interessati oppure al seguente indirizzo: pubblicaistruzione@comune.bustoarsizio.va.it. Durante il collegamento (oppure telefonando direttamente al nido comunale) sarà possibile prenotare una visita guidata con le educatrici.

Questo il calendario dei webinar:

NIDO BOSCHESSA

Webinar il14/04/2021 ore 17.30

via Alba 30

tel 0331 329 888

nido.boschessa@comune.bustoarsizio.va.it

NIDO ROSSINI

Webinar il 20/04/2021 ore 17.30

via Salgari 1

tel 0331 686 480

nido.rossini@comune.bustoarsizio.va.it

NIDO FERRARIO

Webinar il 21/04/2021 ore 17.30

via XXIV Maggio 5

tel 0331 340 378

nido.ferrario@comune.bustoarsizio.va.it

NIDO G. TOSI

Webinar il 23/04/2021 ore 17.30

via Bonsignora

tel 0331 629 256

NIDO NAZARETH

Webinar il 27/04/2021 ore 17.30

via Vico 9

tel 0331 681 063

nido.nazareth@comune.bustoarsizio.va.it

NIDO ESPINASSE

Webinar il 04/05/2021 ore 17.30

via Monreale 3

tel 0331 677 940

nido.espinasse@comune.bustoarsizio.va.it

Per quanto riguarda i nidi in convenzione o concessione, gli open day si svolgeranno su appuntamento dalle 13.45 alle 14.30 e il 15 maggio dalle 9.00 alle 12.30.

PRIMI PASSI

via Magenta 62

tel 0331 341981

nido.primipassi@libero.it

IL GIARDINO DELL’ARTISTA

via Speranza 7

tel 0331 1683438

CIELO E TERRA

via Speranza 7

tel 0331 1683438

I nidi privati sono disponibili a presentare le loro strutture tutto l’anno su appuntamento.

CAMMINIAMO INSIEME PICCOLI PASSI

viale Stelvio 69

tel 0331 1629510 – 3206484344

piccolipassi.asilobusto@gmail.com

IL GIROTONDO DEI BAMBINI

viale Stelvio 69

tel 3496336429 – 3910911505

girotondodeibambini.asilobusto@gmail.com

PAFFULANDIA 1 PAFFULANDIA 2

via Dante 10/2 via I. Nievo 16

tel 0331 333711 tel 0331 323922

laura@paffulandia.it

I LEPROTTI

via A. Da Brescia

tel 0331 386075

asilonido.leprotti@gmail.com

IL PAPERO SEDUTO

viale Lombardia 18

tel 3486846983

info@paperoseduto.it

LE GEMME

via Zappellini 14

tel 0331 632117

segreteria.amministrazione@mariaimmacolata.it

IL FILO DI LANA

via Tonale 17

tel 0331 680318

area.infanzia@labandacoop.it

L’ISOLA CHE NON C’È

via Sacro Monte 10

tel 0331 1970161 asilonidolisolachenonce@alice.it

Anche i nidi famiglia sono disponibili a presentare le loro strutture tutto l’anno su appuntamento

UN GIARDINO PER BAMBINI

via Veroncorella 96

tel 3495248590

pia.gallazzi@virgilio.it

PASSO DOPO PASSO DA TATA ELENA

via Ugo Mara 14 bis

tel 3334373780

elena61.ev@gmail.com