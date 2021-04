I nomi dei tifosi sulle maglie della Pro Patria per i playoff

Mancano tre gare alla fine del campionato di Serie C, poi per la Pro Patria scatteranno i playoff. A maggio andranno in scena gli spareggi promozione, traguardo tagliato grazie a una grande stagione da parte della squadra bustocca.

Per quanto positiva, la stagione è sicuramente stata anomala, considerata l’assenza per gran parte delle partite del pubblico e dei tifosi. Anche per i playoff la speranza di avere gli spalti pieni è remota, così la società biancoblu ha lanciato un’iniziativa per far sentire i propri tifosi al fianco della squadra. Di più, sulle maglie.

L’idea è quella di stampare sulle casacche, tra le strisce orizzontali bianche e blu, i nomi dei tifosi.

Il comunicato della società con le modalità:

Tifosi bianco-blu, il momento più emozionante della Stagione si avvicina…

Ci siete mancati, vorremmo abbracciarvi uno ad uno e ricevere da ognuno di voi una carica speciale per provare a sorprendere ancora.

Insieme a voi ci sentiamo più forti. Ecco perché vorremmo che scendeste in campo con noi, con la nostra maglia bianco-blu, la più bella del mondo.

Un’occasione speciale per celebrare un’annata straordinaria.

Con 50 euro il vostro nome, o quello di una persona per voi speciale, comparirà sulle strisce della maglietta ufficiale dei Play-Off.

Una maglia da collezione che sarà possibile acquistare con l’aggiunta di 50 euro.

Per la realizzazione delle magliette esclusive dei Play-Off scriveteci al seguente indirizzo mail: addettostampa@aurorapropatria1919.it

indicando il nome e il cognome (luogo, data di nascita e codice fiscale) che desiderate imprimere sulla maglia.

In alternativa chiamate il numero 0331 630766

oppure presentatevi ai botteghini dello Stadio “C. Speroni” venerdì 16 aprile dalle 14.30 alle 17.30, sabato 17 aprile dalle 14.30 alle 17.30, lunedì 19 aprile, sempre ai botteghini, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30 e martedì 20 aprile dalle 10.00 alle 12.00.

Il tempo stringe, contattateci entro e non oltre le 13 di martedì 20 aprile.

Ogni giorno potrete vedere l’evoluzione della maglia Play-Off riempirsi con i vostri nomi attraverso una grafica dedicata sul nostro sito ufficiale:

www.aurorapropatria1919.com e sulla copertina della nostra pagina Facebook.

#PROibitomollare, insieme a voi!