Nominato il Mobility Manager di Busto Arsizio, ora un piano per diminuire l’uso dell’auto

Il Comune di Busto Arsizio ha il suo Mobility Manager, una figura istituita con la Legge n. 77che prevede per i Comuni con più di 50.000 abitanti, l’adozione entro il 31 dicembre di ogni anno un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale.

Il Mobility Manager prescelto è il dipendente comunale, attualmente Commissario della Polizia Locale, Giuseppe Vaccarino, responsabile della sicurezza viabilistica e trasporti della Struttura Polizia Locale e ricoprirà le funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

Il Mobility Manager dovrà promuovere, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità.

Il Comune di Busto Arsizio, avendo popolazione superiore ai 50.000 abitanti, è tenuto alla nomina di questa figura, all’interno del proprio organico. Vaccarino risulta in possesso di specifica formazione professionale avendo partecipato a percorsi di formazione e qualificazione professionale in materia di viabilità, mobilità traffico

e trasporti nonché ha maturato una consolidata specifica esperienza in materia nell’ambito del richiamato incarico assegnatogli dal Dirigente della struttura di appartenenza.