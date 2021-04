“Non aprite all’infermiera che propone visite pre-vaccino”. L’appello anti-truffa del sindaco di Fagnano Olona

Massima attenzione a Fagnano Olona: una donna si spaccia come infermiera mandata dal Comune per fare una visita pre-vaccino e per dare “sicurezza” si fa accompagnare da due uomini che si spacciano per Carabinieri. Chiaramente è tutto falso ma da qualche giorno sono riusciti in zona a fare furti e truffe. Ieri in via Monte Rosa hanno tentato di entrare in una casa. Fortunatamente la badante dell’anziano ha chiesto aiuto, dicendo ai malfattori che i Carabinieri sono in divisa e non con abiti normali.

I malviventi approfittano di ogni situazione e, in queste settimane, in alcuni comuni della valle Olona, è stata organizzata la campagna vaccinale a domicilio per pazienti allettati e fragili. Proprio a Fagnano Olona, il giorno precedente i vaccini, alcuni malintenzionati hanno tentato di raggirare un anziano.

L’appello dell’amministrazione comunale e in particolare del sindaco Catelli è quello di non aprire la porta di casa a queste persone e avvisare immediatamente le forze dell’ordine componendo il 112.