Una notte di chiusura sulla superstrada per Malpensa

Avanzano i lavori di manutenzione straordinaria all’interno della galleria di Cardano al Campo” lungo la statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa”. I lavori prevedono gli interventi di ripristino dei marciapiedi, delle pareti e della copertura della galleria (foto generica e d’archivio).

Per consentire lo svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza degli utenti la galleria verrà chiusa al traffico, dal km 5,500 al km 7,712 dal 19 aprile, in entrambi i sensi di marcia, in orario notturno, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Durante la chiusura al traffico della statale il traffico veicolare verrà deviato secondo le seguenti modalità:

• Direzione Terminal 1 – Autostrada A4: uscita al km 5,500 (svincolo Cardano al Campo Centro – zona Industriale), prosecuzione su via Enrico Fermi fino alla rotatoria che incrocia via per Castelnovate, svolta a sinistra su via per Castelnovate, via papa Giovanni XXIII (SP15), rientro in statale al km 7,720 allo svincolo Casorate Sempione;

• Direzione A8: Uscita al km 7,720 (svincolo Casorate Sempione), prosecuzione su SP 15, via Papa Giovanni XXIII, via per Castelnovate fino alla rotatoria che incrocia via E. Fermi, svolta a destra in via E. Fermi, prosecuzione fino allo svincolo di Cardano al Campo Centro – Zona Industriale e rientro in statale al km 5,500.

I lavori si concluderanno il prossimo 7 maggio.