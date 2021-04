Oltre 150.000 euro in arrivo da Regione per tutelare i boschi del Varesotto

Dallo scorso 22 marzo è in vigore lo stato di rischio incendio boschivo sul tutto il territorio lombardo. Lo ha deciso la Direzione Generale Territorio e Protezione civile della Regione che ha anche predisposto il divieto assoluto di accensione di fuochi all’aperto nei boschi.

«Gli avvisi di criticità emessi dal Centro Monitoraggio Rischi di Regione Lombardia – ha fatto sapere l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni – hanno confermato la persistenza di condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo di incendi. L’obiettivo è di proseguire nelle attività di monitoraggio per prevenire eventuali ulteriori criticità».

Per dar modo agli Enti forestali di continuare a perfezionare l’operatività fino a oggi dimostrata, Regione Lombardia ha messo a disposizione, inoltre, nuove risorse economiche, per l’anno 2021, pari a 1.635.000 euro a favore di 23 Comunità Montane, 9 Province, 10 Enti gestori di Parchi regionali e di Città Metropolitana.

In particolare , in provincia di Varese arriveranno : 93.075,94 euro alle Comunità Montane; 33.363,8 euro al Parco del Campo dei Fiori e 25.487,82 euro alla provincia.

I fondi serviranno sostenere gli oneri per formazione, visite mediche ed equipaggiamento. Le restanti risorse a fondo perduto (1.000.000 euro), saranno necessarie per implementare il sistema di difesa dal fuoco mediante l’acquisto di mezzi antincendio, attrezzature e opere per l’approvvigionamento idrico.

Al 28 marzo 2021 ammonta a 86 il numero di incendi complessivi registrati dalla Sala Operativa regionale, per un totale di 43 interventi da parte di elicotteri regionali e 8 mezzi nazionali; nel 2019 gli incendi rilevati erano stati 187 con un totale di 135 interventi effettuati.