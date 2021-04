Openjobmetis – Allianz, la partita in diretta da Masnago

Penultimo turno nella Serie A di basket e ultima gara casalinga per la Openjobmetis che ospita la Allianz Trieste dalle ore 20,30 di domenica 25 aprile. Biancorossi in cerca della salvezza matematica, alabardati di rincorsa per i playoff in un confronto con tanti ex e molti spunti interessanti. Seguite con noi la partita e dite la vostra scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il liveblog, CLICCATE QUI.