“Oramai”, la raccolta di poesie della bustocca Alice Cislaghi

Arriva in libreria la nuova raccolta di poesie di Alice Cislaghi, scrittrice di Busto Arsizio (classe 1985), che in dieci anni ha all’attivo quattro pubblicazioni, tra cui il libro fresco di stampa intitolato “Oramai“. La nuova raccolta poetica, editata da Aletti ha la prefazione di Alessandro Quasimodo e indaga aspetti della realtà in relazione alla parola “oramai”.

«Oramai è un avverbio affascinante, sa essere definitivo quanto fonte di possibilità, è una ghigliottina o una porta che si apre, ha due anime contrapposte così come i due personaggi del libro che vi presento – spiega Cislaghi nel retro di copertina, entrando nel cuore tematico della raccolta poetica -. Telmo, amato e desiderato, ed Ebe, che racchiude dentro di sé l’eterna giovinezza. Il loro conoscersi, improvviso come due parti che si ricongiungono, dà inizio ad una relazione che li spingerà a verità allegoriche moderne e tangibili».

Il libro è pubblicato nella collana “I Diamanti“, a cui collaborano anche il paroliere Alfredo Rapetti Mogol, il poeta e paroliere Francesco Gazzè, il traduttore di Gibran Hafez Haidar, lo scrittore e regista Cosimo Damiamo Damato.