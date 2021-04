Over 80 muore di Covid a Castano. L’ira del sindaco: “Aspettava ancora il vaccino”

«Aveva chiesto il vaccino, ma il Covid è arrivato prima». Il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, racconta con rabbia il caso di un suo concittadino, «over 80», che è scomparso ieri.

Pignatiello si era esposto già a metà aprile, con una presa di posizione dura insieme alla collega sindaca della vicina Inveruno, con cui protestavano per la lentezza della campagna vaccinale e per i troppi anziani over 80 rimasi esclusi dalla prima campagna (e per cui le Ats si sono attivate per una campagna “di recupero”).

Proprio alla categoria dei dimenticati delle prime vaccinazioni appartiene l’uomo coinvolto. «Parliamo di un over 80, uno di quei cittadini per i quali avevamo denunciato più volte le difficoltà e le problematiche. Era una di quelle persone che avevano fatto richiesta ma che non hanno ottenuto il vaccino».

Pignatiello insiste in particolare sulle richieste che l’uomo aveva presentato più volte, ma che evidentemente non sarebbero state “intercettate” per tempo. «Dateci l’opportunità di collaborare davvero, che non succeda più che i sindaci si sentano inermi di fronte a situazione come questa» è l’appello che lancia alla Regione

«Si dovrebbe dare più spazio a chi lavora sul territorio, anche agli amministratori locali, alle persone che conoscono da vicino e possono intercettare i casi non risolti. Non lo dico solo io, lo dicono tanti sindaci». E se la gestione di Regione Lombarda è spesso criticata, il sindaco ribadisce: «Questa non è una guerra politica, è salvaguardia della vita delle persone: troviamo il modo per migliorare le cose insieme, perché è fondamentale».