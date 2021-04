Il Palazzetto dello Sport di Olgiate Olona sbuca dal muro di cinta

Il nuovo palazzetto dello Sport di Olgiate Olona inizia ad alzarsi e a spuntare dal muro di cinta dell’ex-campo sportivo del paese, in via Piave. I lavori per la realizzazione dell’impianto, atteso da molti anni, proseguono nonostante le tante difficoltà incontrate nei mesi scorsi a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

Sono state posizionate, infatti, le prime strutture esterne dell’edificio che avrà una forma architettonica avveniristica per Olgiate.

L’opera avrà un costo, interamente sostenuto dall’amministrazione, di 2.6 milioni di euro. Il progetto è avveniristico, affidato allo studio di architettura De Appolonia che ha realizzato questo edificio in vetro e policarbonato e che ospiterà il campo da basket/pallavolo con tanto di spogliatoi, bagni e tribune retraibili, una palestra e un bar.