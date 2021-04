Partono le vaccinazioni nell’hub di Rancio Valcuvia: “Previste 1.250 iniezioni al giorno”

È partita questa mattina, sabato 3 aprile anche la tensosteuttura di Rancio Valcuvia che inaugura la campagna vaccinale massiva nel nord del Varesotto. Si tratta di un tendone montato in un’area in fregio alla strada statale 394 in una zona baricentrica fra Valcuvia e Luinese.

Le vaccinazioni in questa prima parte della giornata sono avvenute senza particolari disguidi, sono presenti una ventina di volontari della protezione civile oltre che a numerosi soldati e personale sanitario e la polizia locale di Rancio. Dopo la compilazione dei moduli all’ingresso è presente una piccola sala d’aspetto distanziata che anticipa l’area delle linee vaccinali. Superato il periodo di sorveglianza sanitaria della durata di 15 minuti le persone vaccinate escono dal fondo del tendone dove gli accompagnatori possono attenderle.

«Direi che ci siamo, sta procedendo tutto secondo i programmi grazie anche all’importante lavoro dei nostri volontari», ha spiegato il sindaco di Rancio e presidente della comunità montana valli del Verbano Simone Castoldi, presente sul posto ad aiutare e sovrintendere le operazioni. «Probabilmente, se possibile, monteremo ulteriori gazebo all’ingresso per proteggere gli anziani dal sole», ha spiegato Castoldi.

Dei tre parcheggi predisposti in realtà solo uno, quello principale, viene utilizzato per le auto vista la rapidità della permanenza dei pazienti sul posto. Per il momento il sistema è partito con un numero di vaccinazioni sottostimato rispetto al peno regime, che consentirà 1250 iniezioni al giorno. Il vaccino inoculato per la maggiore è Pfizer.