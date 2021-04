Passaporto vaccinale, Alfieri (Pd): “Nel Lazio già disponibile il green pass, a quando in Lombardia?”

“Nel Lazio chi ha completato il ciclo vaccinale può già scaricare online il pass per potersi spostare senza limitazioni. Il tutto tramite una app della Regione. Un grande passo verso il ritorno alla normalità e un prezioso aiuto per il commercio e il turismo. A quando in Lombardia? – dichiara il senatore varesino del Partito Democratico Alessandro Alfieri – La nostra Regione ha speso negli anni miliardi per la digitalizzazione e per iniziative come la carta regionale sanitaria ma, anche in questo settore, ritardi e disservizi sono purtroppo sotto gli occhi di tutti. Quando sento dire a Salvini che vanno accertati gli errori fatti durante la pandemia, penso davvero che, una volta finita la fase di emergenza, si dovrebbe partire da quanto non ha funzionato nella sanità lombarda”.