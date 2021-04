Pedibustis, rinviata al 15 maggio la prima camminata tra le chiese di Busto Arsizio e i loro tesori

Aveva suscitato un grande interesse il progetto lanciato dal professor Tito Olivato e dal liceo Candiani Bausch di Busto Arsizio chiamato Pedibustis, un giro delle chiese cittadine da percorrere a piedi, strutturato seguendo i principi dei grandi cammini con tanto di credenziali, percorso segnalato e un’organizzazione che prevedeva la partecipazione degli studenti in veste di guide e di musicisti.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia che hanno portato la Lombardia in zona Rossa e Arancione, le prime date previste in marzo e aprile sono saltate. La prossima data disponibile è stata fissata al 15 maggio (ore 10,30, piazza Santa Maria).

Gli organizzatori ricordano che le credenziali si possono ritirare nei seguenti negozi della città: Oscar Pasticceria Enoteca, Pasticceria Caffetteria Rivolta, Gelaterie Arcobaleno e Ciuén, Sempre pronto, Busto Libri, Sedicigusti, Pasticceria Campi, Pasticceria Santa Maria, Raf Strumenti Musicali, Calzaturificio Kammi Millepiedi, Galleria Boragno, Rebesco per il disegno, GI & GI, Progettazione e manutenzione giardini, Libreria della Basilica.

L’invito ai cittadini è quello di andarle a prendere perché non può mancare a un pellegrino in cammino. lL cartellonistica esplicativa ormai pronta e installata lungo il percorso indicherà le tappe e la storia delle singole chiesette, gli adesivi lungo tutto il percorso (riportanti il simbolo di Pedibustis) per indicare la direzione da seguire. Tutto è pronto, ora speriamo che il virus non si metta più di traverso.

QUI IL PROGETTO NEL DETTAGLIO