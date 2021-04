Passo avanti verso la “zona franca” per gli spostamenti tra Italia e Svizzera, se ne occuperà il Governo

Significativo passo in avanti per la proposta dell’istituzione di una “zona franca” per gli spostamenti nelle aree di confine tra Italia e Svizzera, che vede tra i primi firmatari il deputato varesino Matteo Bianchi della Lega.

L’ordine del giorno è stato accettato oggi e “impegna il Governo a valutare opportunità di rimuovere le restrizioni agli spostamenti per i cittadini residenti entro 20 km dal confine e che intendono fare ingresso in Italia, in modo da creare una sorta di zona franca di 40 km a cavallo del confine stesso, nella quale svizzeri e italiani possano spostarsi liberamente, con effetti positivi sulla ripartenza delle economie dei territori di confine, che è strettamente legata agli spostamenti in questione”.

«Questo non vuol dire da domani liberi tutti – dice Matteo Bianchi – ma il Governo deve valutare opportunità e modalità di questa proposta. Nel concreto credo che per il mese di maggio non cambierà nulla mentre in giugno potrebbe esserci una svolta nelle aperture».