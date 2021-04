Picchiò la moglie col bambino in braccio, 13 anni e 4 mesi al marito violento

Il pubblico ministero Flavia Salvatore aveva chiesto una condanna a 12 anni di carcere ma i giudici del Tribunale di Busto Arsizio sono andati oltre e lo hanno condannato a 13 anni e 4 mesi di reclusione per aver picchiato e violentato ripetutamente la ex-moglie.

Si è concluso questa mattina, giovedì, il processo nei confronti di un italiano, residente a Parabiago, che per anni ha mantenuto la donna che l’aveva sposato, nel terrore più completo. Il tutto avveniva sotto gli occhi del piccolo nato dalla loro unione e che in almeno un’occasione era in braccio alla madre mentre il papà la colpiva al volto fino a romperle il naso.

La vicenda è emersa proprio dopo questo ennesimo scatto di violenza cieca che dimostra l’incapacità del soggetto di fermarsi davanti ad un bambino che piange disperato e sporco di sangue della madre. Dopo quell’episodio la donna ha deciso di affidarsi ad un’associazione che si occupa di violenza contro le donne e di denunciarlo.

