“Plastica per l’arte: il valore del riciclo”, apre la mostra a Palazzo Cicogna

“Plastica per l’arte: il valore del riciclo”: da Palazzo Cicogna gli eco-artisti Andrea Polenghi e Lady Be lanciano un messaggio di attenzione all’ambiente. Dopo i lunghi mesi di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, le sale delle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna riaprono con una nuova mostra organizzata dall’Amministrazione comunale nell’ambito della rassegna “Uno spazio per l’arte”.

Si tratta di “Plastica per l’arte. Il valore del riciclo” di Andrea Polenghi e Lady Be, artisti che hanno in comune una grande attenzione verso il riciclo e mettono al centro della loro attività artistica la materia plastica e la sua plasmabilità al fine di dare un forte messaggio di sostenibilità. Oggetti il cui ciclo di vita è considerato terminato possono invece acquisire una nuova vita e assumere valore, trasformandosi in opera d’arte. La plastica è in assoluto il materiale che attualmente causa più problemi di inquinamento all’ecosistema, essendo un materiale durevole nel tempo, non biodegradabile, resistente a diverse condizioni climatiche. Inoltre, mantiene la sua forma e i suoi colori brillanti, caratteristiche che anche per questo gli artisti dell’era contemporanea, come Polenghi e Lady Be, lo hanno scelto come principale media per creare le loro opere.

«Una mostra dal duplice, importante, significato: da un lato, quello estrinseco, del ritorno dell’arte, della cultura, della bellezza dal vivo, grazie alla riapertura dei musei. Dall’altro l’importanza di dare voce a due artisti di fama, impegnati sul fronte anche sociale delle politiche ambientali, nei cui confronti si sta sviluppato una forte sensibilità in molti Paesi del mondo» commenta la vicesindaco e assessore a Identità e Cultura Manuela Maffioli. «Una grande occasione culturale, quindi, a Palazzo Cicogna – prosegue -, che dimostra anche l’imponente sforzo sul fronte della qualità in atto nell’ambito del nostro contenitore dedicato agli artisti contemporanei ‘Uno spazio per l’arte’».

PLASTICA PER L’ARTE IL VALORE DEL RICICLO di Andrea Polenghi e Lady Be

Dal 27 Aprile al 13 Giugno

Ingresso Libero

Martedì – Giovedì: 14.30 – 18.00

Venerdì: 9.30 – 13,00 / 14.30 – 18.00

(Sabato: 14.30 – 18.30 – Domenica: 15.00 – 18.30)

Chiuso il Lunedì

Ufficio Musei: 0331 390352 / 0331 635505

museibusto@comune.bustoarsizio.va.it

Per prenotazioni (obbligatorie almeno un giorno prima della visita): telefonare al numero 0331 635505 negli orari di apertura del museo.