Poesie e letture, il Quarto Stato chiama a raccolta per 25 aprile e 1° maggio

Niente concerti, incontri o gite in bici: è un aprile un po’ sotto tono, anche per il Circolo Quarto Stato. Ma il circolo della Casa del Popolo di Cardano al Campo non si arrende di certo e lancia invece l’iniziativa “Letture in Circolo”, per mettere insieme voci diverse per celebrare la Festa della Liberazione (il 25 aprile) e la Festa dei Lavoratori (il 1° maggio).

“Soci della cooperativa, frequentatori del Circolo, artisti, amici. Invitiamo tutti a contribuire con un loro intervento per rendere più partecipate, anche in questo periodo, le due importanti celebrazioni”, dicono dal circolo, che aderisce a una più ampia iniziativa sostenuta da Alleanze Cooperative Italiane, Cepell, Centro per il libro del Ministero della Cultura e ANCI.

«Chiediamo a tutti un intervento, una lettura di poesia, una canzone, un testo originale, una lettura animata» dice Andrea Franzioni, del Quarto Stato. «Si può mandare contributi di ogni tipo, ispirati alle due Feste». La richiesta è di dare al contributo – indipendentemente dal linguaggio scelto – “un’impronta rivolta al futuro, intergenerazionale e verso una nuova socialità“.

I contributi possono essere inviati in video oppure si possono registrare presso il Circolo (singolarmente e in totale sicurezza) il giorno sabato 17 aprile, accordandosi per l’ora con lo staff tecnico (contatti: info@circoloquartostato.it / efranz@alice.it ; whatsapp +393771708179; account Fb e Instagram Circolo Quarto Stato).

I contributi saranno poi “lanciati” sulle piattaforme del Circolo con delle dirette domenica 25 aprile e saranno ripresi anche sui social di “Obiettivo Lettura”.

Il Circolo Quarto Stato ricorda Maurizio Principato

Per il resto, la pandemia ancora in corso impedisce le iniziative in presenza, quelle che negli anni scorsi animavano la “Festa d’aprile”, fitto programma del Quarto Stato – in collaborazione con Anpi – che accompagnava verso il 25 aprile (nella foto di apertura, l’immagine di Alberto Pagliaro che accompagna “Festa d’aprile” da alcuni anni).