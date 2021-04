Assolto Walter De Benedetto: anche a Varese un presidio in suo sostegno

Ha portato fortuna la mobilitazione di +Europa e dei Radicali Italiani a favore di Walter De Benedetto, 49 anni affetto da Sla, finito a processo perché trovato in possesso di una piantina di marijuana, che l’uomo coltivava per uso terapeutico.

Il tribunale di Arezzo lo ha infatti assolto con formula piena:”il fatto non sussiste”. La decisione è stata presa dal Gip Fabio Lombardo dopo una breve camera di consiglio, aperta dalla stessa rappresentante dell’accusa, il Pm Laura Taddei, che ne aveva chiesto a sua volta l’assoluzione.

Anche Varese è stata una delle 18 città in tutta Italia dove si sono svolte manifestazioni in suo sostegno: una rappresentanza dei due partiti si è presentata davanti al foro di Varese con bandiere e cartelli, ma anche con un innaffiatoio e una piantina – anche se non di quelle incriminate – a sostegno della sua causa.

Tra loro anche Alessandro Ceccoli e Roberto Gervasini, rappresentanti cittadini delle formazioni politiche, insieme a Gisella Incerti e Elvira Nidoli. «Siamo venuti a manifestare per lui ma anche per la causa in generale – hanno dichiarato i rappresentanti davanti al tribunale – Le norme contro la marijuana sono eccessive e fuori dalla storia»