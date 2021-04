Il Presidente della commissione Sanità Emanuele Monti ancora positivo: “Dopo 23 giorni la quarantena continua”

«Oggi sono 23 giorni di quarantena, ma ahimè risulto ancora positivo». Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Lombardo ha raccontato oggi di aver contratto il virus e che, pur avendo sviluppato sintomi lievi, è bloccato a casa per la quarantena obbligatoria.

«Nel ricostruire come ho contratto il virus abbiamo davvero fatto fatica a capire in quanto da sempre seguo con rigida attenzione tutti i protocolli e le misure di sicurezza – racconta in un post su facebook -. In queste settimane ho cercato di non far mai mancare il rapporto con tutti voi amici, sui social, al telefono, via mail e attraverso le tantissime riunioni digitali cercando di essere sempre presente con lo spirito di aiuto e collaborazione massima».

Per l’esponente leghista l’isolamento, insieme alla sua famiglia (stanno tutti bene) continua «Oggi speravo nell’esito negativo per poter tornare ad affrontare tanti impegni pubblici che mi aspettavano dopo averne saltati parecchi che mi hanno visto impegnato cuore e cervello da mesi, penso tra tutti gli hub vaccinali del territorio. Ahimè devo restare a casa ancora un po’».