Primo sabato di mercato in piazza Repubblica a Varese, aspettando “il pienone” della zona arancione

Frutta, verdura, formaggi, carni, ma anche il banco dei fiori.

Il mercato di Varese è ancora solo alimentare nel suo primo sabato in piazza Repubblica, dopo lo spostamento deciso dal Comune a ranghi ridotti: sono quindi ancora una decina di bancarelle come imposto dalle restrizioni anti Covid, anche se la posizione più centrale desta molta curiosità non solo tra gli habituè ma anche tra i passanti.

Galleria fotografica Primo sabato di mercato in piazza Repubblica 4 di 8

CON LA ZONA ARANCIONE PIAZZA REPUBBLICA SI RIEMPIRA’ DI BANCIHI

Il vero debutto della nuova collocazione del mercato in piazza Repubblica sarà però lunedì 12 aprile, quando la Lombardia tornerà in zona arancione: in quel giorno ci sarà la prima prova del nove, con i banchi al completo, oltre un centinaio, che occuperanno non solo il nuovo spazio di piazza Repubblica ma anche i dintorni del teatro.

SABATO MATTINA TRA LE BANCARELLE

Tra i banchi un po’ di movimento c’è, clienti affezionati che dimostrano di apprezzare la nuova disposizione e gli spazi, ampi e rinnovati, della piazza tornata alla sua antica vocazione.

Qualcuno approfitta per fare la spesa di fritta e verdura, andando a colpo sicuro dai propri fornitori abituali, altri si concedono un caffè nei due banchi che lo servono. Due chiacchiere sotto la mascherina, borse della spesa sotto braccio e il tempo per una passeggiata veloce verso casa, passando dal centro ancora deserto un po’ per la giornata uggiosa, ma sopratutto perché la città è ancora in zona rossa.

LUNEDì DEBUTTA ANCHE IL MERCATO ALTERNATIVO

Con l’arrivo dei banchi a pieno regime lunedì si sperimenterà anche il “mercato alternativo, per la quarantina di banchi che, nel giorno più trafficato della settimana, non hanno trovato posto in piazza Repubblica. Per il momento saranno ospitati ancora in piazzale Kennedy: in attesa che siano completati gli allacciamenti e i servizi in piazzale De Gasperi, di fronte allo stadio e nello stesso punto in cui si svolge il mercato a chilometro zero del venerdì, che diventerà la loro sede fissa per questa giornata.