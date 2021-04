Professionalità e umanità, un ringraziamento al personale dell’ospedale Del Ponte

Ieri ho portato mio figlio Matteo al Pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Filippo del Ponte di Varese. Per fortuna niente di grave. Vorrei però cogliere l’occasione per ringraziare con queste righe tutto il personale sanitario del che ci ha assistito ieri pomeriggio.

Già a dicembre in occasione di un problema capitato sempre a Matteo, mi ero accorto dell’eccellenza che abbiamo sul nostro territorio. Ieri siamo stati accolti e seguiti con molta serenità e professionalità. Hanno messo a proprio agio Matteo in tutto il percorso di accertamenti. Per me è stato bellissimo vedere mio figlio fidarsi totalmente di tutto il personale che lo ha assistito facendolo anche sorridere tra una visita, giro in carrozzina per fare esami tecnici e attesa.

Da genitore sono veramente molto felice di avere una struttura ospedaliera pediatrica così efficiente nella nostra provincia. Al mio ringraziamento si unisce anche Matteo che manda un caloroso abbraccio alle dottoresse e infermiere che lo hanno seguito.

Grazie ancora e complimenti per la professionalità e umanità.

Alessandro Garzillo