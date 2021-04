Il professore che ha salvato i libri di Marisa Ferrario Denna: “Erano finiti nei mercatini dell’usato”

Busto Arsizio non ha mai dimenticato la sua poetessa Marisa Ferrario Denna e ora le dedica un ciclo di incontri ma anche uno spazio all’interno della biblioteca che ospiterà 4 mila degli 11 mila volumi della sua biblioteca personale.

La storia di questi libri è stata raccontata a margine della presentazione del ciclo di incontri da Emanuele Tosi di Nomos Edizioni, la casa editrice per la quale la poetessa bustocca ha curato una collana di volumi e ha dato alle stampe la sua ultima raccolta di poesie.

«La biblioteca personale di Marisa Ferrario Denna è finita in gran parte nei mercatini dell’usato – racconta – ma qualcuno si è messo d’impegno per salvare il salvabile e questa persona è il professor Antonio Maria Pecchini si è messo a cercarli per riunirli. In particolare ha recuperato i libri di poesia e le riviste, materiale che doneremo alla biblioteca che lo catalogherà e formerà un fondo dedicato alla poetessa che sarà disponibile per tutta la rete bibliotecaria».

a destra nella foto il professor Pecchini, a sinistra Emanuele Tosi e al centro l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli

Il professor Pecchini, legato a Marisa Ferrario Denna da un’amicizia particolare e da un legame di parentela, si è commosso nel raccontare questo lavoro di salvataggio: «La sua biblioteca conteneva 11 mila libri. Gran parte sono stati dispersi nei mercatini dell’usato. Ho cercato di recuperare il possibile per l’amicizia è la parentela che ci legava.

Anche la direttrice della biblioteca Claudia Fusani ha voluto commentare questa importante acquisizione: «Per me è un onore accogliere questo patrimonio. Quando saremo pronto il catalogo verrà messo in rete. Nel frattempo ricaveremo uno spazio fisico dedicato a lei».