Prosegue la crescita di Ginevra Negrello: 9a a Osaka con il primato personale

C’è anche il segno di Ginevra Negrello sulla gara individuale femminile di pattinaggio artistico inserita nel World Team Trophy disputato nel fine settimana a Osaka, in Giappone. Non tanto per il piazzamento finale – la varesina ha concluso al nono posto – quanto per il punteggio ottenuto dalla 16enne di Lozza, stella della Varese Ghiaccio.

Negrello infatti ha ottenuto ben 170,20 punti, valicando così quella soglia dei 170 che era stata superata fino a oggi solo da altre sei atlete italiane, nessuna delle quali era riuscita nell’impresa all’esordio in campo internazionale. Dopo il programma corto andato in scena al giovedì e concluso dalla varesina all’ottavo posto con 59,55 punti, “Ginny” si è ripetuta nel “libero” dove ha incassato un ottimo 110,65, primato personale con ben 20 punti in più del proprio record precedente. L’azzurrina ha così centrato il nono posto finale in una competizione che vedeva iscritte molte delle grandi protagoniste di questa disciplina e ha contribuito a portare punti a un’ottima Italia che ha concluso al quarto posto il World Team Trophy.

La gara di artistico femminile è stata vinta dalla russa Anna Scherbakova con 241,65 davanti alla giapponese Kaori Sakamoto e alla connazionale Elizaveta Kutkamyzova. Settima posizione per l’altra italiana in gara, la campionessa tricolore Lara Naki Gutmann che ha totalizzato 119,14 punti. Il risultato combinato di Negrello e Naki Gutmann è particolarmente importante: per trovare due azzurre capaci di ottenere oltre 170 punti in uno stesso evento di alto profilo internazionale bisogna infatti tornare ai Mondiali 2013 e alle Olimpiadi 2014 quando la nostra Nazionale era rappresentata nientemeno che da Carolina Kostner e Valentina Marchei.

Va ricordato che Negrello era alla prima partecipazione a una gara internazionale senior dei massimi livelli: la 16enne della Varese Ghiaccio si era già messa in mostra nelle categorie giovanili ma è alla prima stagione con le “grandi” e si è già tolta la soddisfazione di vincere il circuito italiano davanti a Naki Gutmann. Il tutto senza potersi allenare sulla pista di casa per via della chiusura prima, e dei lavori poi, al PalAlbani di Varese.