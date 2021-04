Proseguono gli incontri anti-truffa con la cooperativa Davide

Il progetto “Struffati: insieme per non cadere in trappola” promosso dall’Amministrazione Comunale con il contributo di Regione Lombardia continua a riscuotere l’interesse della cittadinanza, nonostante le limitazioni organizzative dovute alle misure di prevenzione sanitaria.

In questa fase progettuale sono ancora in corso alcuni “incontri caffè” durante i quali un team di esperti della Cooperativa Sociale Davide Onlus e della Polizia Locale raccoglie le spiacevoli esperienze vissute dai cittadini per elaborare insieme strategie efficaci di tutela. Diverse le testimonianze, non solo da parte di anziani, su imbrogli o tentativi di truffe subiti: da finti incidenti su strada e visite di falsi addetti del gas, alle truffe online tramite mail o sms di phishing.

Solo 4 le date rimaste per partecipare agli incontri caffè e precisamente: lunedì 19 aprile ore 14, martedì 4 maggio ore 20, mercoledì 12 maggio ore 10 e giovedì 27 maggio ore 17. La scorsa settimana è stata avviata una nuova iniziativa, i laboratori pratici digitali nei quali gli esperti, coadiuvati dai tutor digitali, aiutano i partecipanti ad entrare nel mondo tecnologico, ormai parte della quotidianità, con i tutti i pro, ma anche con i tanti rischi di cadere in trappola…Durante questi laboratori che consistono in un ciclo di 3 incontri, saranno trattati i fenomeni del phishing, dello smishing e del vishing, si imparerà a tutelarsi dai rischi di truffe online, prendendo più dimestichezza con gli strumenti digitali e il web e scoprendo alcune app di protezione da tenere a portata di mano nello smartphone.

Il calendario prevede un ciclo di incontri ogni mese fino a settembre, con il seguente programma: APRILE: mercoledì 14-21-28 ore 17, MAGGIO: martedì 11-18-25 ore 10, GIUGNO: lunedì 31-7-14 ore 18, SETTEMBRE: martedì 14-21-28 ore 14 e giovedì 9-16-23 ore 19.30. Per ora gli incontri sono previsti in modalità online, ma potranno essere riorganizzati in presenza non appena sarà possibile. Per saperne di più e per iscriversi alle attività (sia incontri caffè che laboratori) occorre contattare via mail il team struffati@centrodavide.it o formazione.polizialocale@comune.bustoarsizio.va.it oppure visitare la pagina dedicata al progetto nel sito web della cooperativa www.centrodavide.it.