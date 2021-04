Proseguono i lavori al sottopasso di Sant’Anna. A settembre sarà pronto, poi toccherà alla strada

Dopo le opere preparatorie delle aree interessate dal nuovo collegamento viabilistico di Sant’Anna con il Sempione, stanno entrando nel vivo i lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario alla linea Rho-Gallarate funzionale al collegamento viario tra la strada S.S.33 la via per Cassano Magnago.

L’asse stradale di collegamento, che l’amministrazione Comunale ha previsto nell’ambito dei propri strumenti programmatori, è collocato nella zona nord della città tra la strada Statale 33 del Sempione e la via per Cassano e in quartiere S. Anna; il tracciato, attraversando aree non urbanizzate, ha come obiettivo il collegamento della S.S. 33 del Sempione con la via per Cassano sottopassando l’asse ferroviario Rho – Gallarate.

La nuova sede stradale è costituita da un’unica carreggiata a doppio senso di marcia per un totale di 8 metri e da pista ciclabile/marciapiede, lato sud, di elevato calibro, da 4.10 metri. Nelle parti rialzate della pista ciclopedonale sono previste staccionate di protezione e reti grigliate in acciaio all’interno del manufatto a totale altezza, e sono, altresì, previsti interventi di piantumazione sulle scarpate di accesso al sottopasso e nelle rotatorie.

A livello di pubblica illuminazione, l’impianto è costituito da 53 pali di alti 9 metri e proiettori a led più efficienti nel risparmio energetico. Sono inoltre previste, in corrispondenza dell’innesto con la S.S. 33 del Sempione e il futuro innesto con lo scalo merci Hupac, due rotatorie con identica carreggiata di 9 metri e parte centrale piantumata.

Per le opere di collegamento stradale sopra descritte, si prevede una spesa complessiva di €. 3.216.528,00, che comprende costi di realizzazione, progettazione, oneri per la sicurezza, IVA, ecc. A livello di tempistiche, si è pianificato che l’ultimazione dei lavori relativi al sottopasso veicolare abbia luogo entro il prossimo mese di settembre, mentre, per i lavori di collegamento, è prevista una durata di circa un anno dall’avvio.

Soddisfatto il presidente di Agesp Attività Strumentali Alessandro Della Marra: «Se ne parlava da vent’anni, ora grazie all’Amministrazione comunale ed al sindaco è partita concretamente: l’opera è costituita da due fasi, la prima progettata dal Comune che riguarda il sottopasso, e la seconda, progettata da noi, che riguarda i collegamenti stradali. Anche in questo caso la pandemia ci ha messo a dura prova, ma per l’attenzione ai cittadini di Busto non possiamo permetterci di fermarci … e grazie ad un intenso lavoro di squadra, quindi, la città avrà a disposizione un ottimo collegamento».