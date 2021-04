“Ma quale immobilismo?”, parlano le due ex assessore di Saltrio rimaste con il sindaco

Le ex assessore del Comune di Saltrio Amanda Scalcione e Donatella Realini, decadute dal mandato dopo le dimissioni di 8 consiglieri su 12 che hanno provocato la fine dell’amministrazione guidata da Maurizio Zanuso, non ci stanno alle accuse di immobilismo lanciate dai dimissionari.

«Respingiamo decisamente al mittente le generiche insinuazioni di “immobilismo” da parte dei consiglieri dimissionari – dicono – Sin dal principio del nostro mandato abbiamo con attenzione, dedizione ed impegno innescato ed attivamente contribuito all’animazione culturale e sociale del nostro comune».

Amanda Scalcione e Donatella Realini ricordano in particolare alcune delle diverse iniziative in ambito culturale e sociale promosse dall’amministrazione: «Basti ricordare il Battesimo civico, la serata dedicata ai neo diciottenni e alle loro famiglie; l’elezione del sindaco dei ragazzi nelle scuole secondarie; l’animazione di tutte le date importanti del calendario civile; eventi come il carnevale, la presentazione di libri, le rappresentazioni teatrali per grandi e piccini. Tutte iniziative di grande successo».

«Ricordiamo la collaborazione con tutte le associazioni locali – proseguono le due ex assessore – E se solo prendessimo riferimento il periodo più critico di questo ultimo anno anomalo, con tutte le limitazioni dettate dalla pandemia, vogliamo ricordare le seguenti iniziative online e in presenza dove possibile con le limitazioni previste. Da subito abbiamo sostenuto l’attività della Protezione Civile e dei volontari che si son resi disponibili per la realizzazione e distribuzione delle mascherine. Inoltre, il nostro paese ha aderito all’iniziativa promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Valceresio denominata “La panchina Rossa” simbolo di tutte le donne vittime di violenza. Ci sono stati poi il calendario dell’Avvento dedicato allo scrittore Gianni Rodari e il laboratorio mascherine di carnevale, e infine la recente rassegna denominata “La parola alle donne”».

Diverse anche le iniziative a cui si stava lavorando per il 2021: «Per quest’anno avevamo già in programma di sostenere, su proposta delle Associazioni, l’inaugurazione del sentiero che dal cimitero porta al Monte Croce dedicato alla memoria del volontario Sergio Ficacci. L’inaugurazione del Parco didattico nel quale ci sarà la riproduzione in scala reale del Saltriovenator, ma anche altre rappresentazioni teatrali».

Anche per quanto riguarda l’ambito sociale, Amanda Scalcione e Donatella Realini rivendicano diverse iniziative messe in campo dal Comune: «Siamo sempre stati vicini alle persone e famiglie in difficoltà soprattutto in questo periodo, con l’erogazione di buoni spesa e contributi per far fronte alle utenze domestiche. Per la prossima estate avevamo già preso contatti con una cooperativa per far svolgere ai nostri giovani attività ludico-creative. Sempre per gli adolescenti abbiamo aderito con gli altri Comuni della Comunità montana del Piambello al bando di concorso “Educare in Comune”. Se questo lo chiamate immobilismo».