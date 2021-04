Quasi tutti vaccinati a domicilio gli over80 allettati

Ultimi giorni di vaccinazioni a domicilio. Con l’ultimo weekend intenso si sta per concludere la campagna vaccinale dei pazienti over80 e fragili a domicilio. Sono state somministrate le prime dosi a oltre il 90% dei richiedenti.

Il dottore Guido Garzena, responsabile della campagna domiciliare di Ats Insubria, ha lavorato anche nell’ultiomo weekend per raggiungere quanti ancora mancavano all’appello sia perché segnalati successivamente o perchè i propri medici curanti non sono tra coloro che hanno dato disponibilità per i vaccini domiciliari.

Nei giorni scorsi, lo stesso medico di Ats ha raggiunto 11 ultracentenari in diversi comuni della province di Varese e di Como, mentre tra sabato e domenica ha coordinato il lavoro dei medici curanti, volontari della Croce Rossa e Anpas risalendo da Uboldo sino a Gallarate nella giornata di sabato e ripartendo dal Gallaratese sino al Luinese domenica.

Il lavoro non è del tutto concluso: grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali si sta facendo una sorta di censimento di ultraottantenni non ancora vaccinati per capirne il motivo. Si procede anche con la comparazione dei portali Aria e Poste: nel caso qualcuno fosse rimasto escluso, l’indicazione è quella di segnalare al proprio medico curante perchè lo comunichi ad Ats Insubria.