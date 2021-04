Racconta luoghi e storie con una foto e partecipa alla mostra collettiva di “Insight Foto Festival”

C’è tempo fino al 25 aprile per partecipare alla mostra collettiva organizzata all’interno di “Insight Foto Festival”, la manifestazione di fotografia contemporanea in programma a Varese dal 21 al 30 maggio.

La mostra è organizzata insieme al collettivo Voce, duo artistico focalizzato sulla fotografia partecipativa che vuole raccogliere immagini del territorio della provincia di Varese che abbiano un legame con il tema del festival: l’identità.

In quale luogo del territorio ti identifichi? In quale spazio ti senti in sintonia con la natura? Quali giardini, parchi, boschi, acque, alberi fanno parte della tua storia? Per diventare co-autore della mostra, è possibile inviare delle immagini che ritraggono te o un tuo caro in uno di questi luoghi naturali, raccontando, con una breve didascalia, i motivi che ti legano a questo luogo, la storia che condividete. Puoi partecipare anche se non vivi nella zona, ma ci sei legato. Le foto possono essere vecchie o nuove, a colori o in bianco e nero, scattate da reflex, telefono, Polaroid o altro supporto.

“Ti invitiamo a scavare tra gli album di famiglia o nella memoria del tuo cellulare”, scrivono gli autori e aggiungono, “Aspettiamo le tue fotografie e la tua storia entro il 25 aprile 2021!”.

Le immagini possono essere inviate all’indirizzo voceavarese@gmail.com insieme ad un recapito telefonico. “Con tutte le vostre foto allestiremo, durante i giorni del festival, una mostra che unirà ogni piccola identità individuale in un’unica grande opera”.

Insight Foto Festival 2021, alla sua prima edizione, celebra la fotografia contemporanea nel centro storico di Varese, promuovendo eventi culturali d’interesse per il pubblico e stabilendo connessioni forti con il territorio. Un evento di APS Gattabuia, diretto e curato da Daniela Domestici e Chiara Del Sordo, il festival sarà una manifestazione diffusa in tutta la città, diverse le sedi che dal 21 al 30 maggio 2021 ospiteranno mostre, libri d’artista, proiezioni, talk, performance artistiche e visite guidate che cambieranno il volto del centro cittadino per dieci giornate dedicate alla fotografia come strumento di relazione e di ricerca di sé.

DATE: dal 21 al 30 maggio 2021

CONTATTI E INFO: info@insightfotofest.it / www.insightfotofest.it

FB: Insight Foto Festival

IG: insight_foto_festival

#InsightFotoFest21 #IFF21 #IFFVarese