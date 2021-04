Raddoppiano i veicoli parcheggiati nel multipiano Sempione, ora a pieno regime

A 5 giorni dall’entrata in funzione al 100% del multipiano Sempione, il parcheggio ha già fatto registrare una media giornaliera di circa 450 veicoli parcheggiati.

Un numero più che raddoppiato rispetto ai giorni di apertura parziale: da inizio 2020 al 14 aprile infatti i passaggi nella struttura sono stati 100mila, con una media di circa 200 veicoli al giorno.

Dal 15 aprile il Multipiano di via Sempione è entrato in funzione a pieno regime: 315 posti auto disponibili, di cui però, al momento, una settantina sono riservati ad uso gratuito dei residenti di via del Cairo, interessata da lavori per la nuova pedonalizzazione della zona.

Nei primi giorni di apertura totale, tra il 15 e il 19 aprile, sono state circa 2500 le vetture che hanno usufruito di parcheggio nella struttura, con un picco di 730 auto nella sola giornata di sabato.

«I numeri dimostrano che, nonostante il periodo di pandemia, questa struttura sia vista come estremamente utile dai cittadini – spiega l’assessore Andrea Civati – Un’opera necessaria promessa alla città da ben 30 anni: le prime tracce si trovano infatti già in articoli degli anni Novanta. Ora finalmente l’attuale amministrazione ha portato a termine il nuovo parcheggio Sempione. Il multipiano, a due passi dal centro e presto collegato con la nuova via del Cairo riqualificata, è in grado di creare quella continuità con corso Matteotti, utile sia ai cittadini che alle attività commerciali. Un modo per rendere il centro storico ancora più vivibile e moderno».

MULTIPIANO SEMPIONE, LE INFO

Il Multipiano Sempione è aperto dalla domenica al giovedì dalle 8 alle 20, mentre il venerdì e sabato dalle 8 alle 24: un orario pensato però per questo periodo, in cui è ancora presente il coprifuoco come misura inserita nel Dpcm anti covid e che potrebbe essere esteso in base all’evoluzione della pandemia.

Il costo della tariffa agevolata ancora in vigore è di 1 euro la prima ora, e poi 50 centesimi ogni 30 minuti. Oltre le 20, nel weekend, per chi parcheggia più di tre ore scatta la tariffa massima di 3 euro.

Il Multipiano, oltre che accettare contanti, è ora dotato di sistema di pagamento con Telepass, carta di credito e bancomat.