Regione e Assolombarda insieme per sostenere lo sviluppo degli ITS

Negli uffici di Regione Lombardia, si è svolto un incontro tra gli assessori Guido Guidesi (Sviluppo Economico), Melania Rizzoli (Formazione e Lavoro) e il presidente di Assolombarda Alessandro Spada per condividere obiettivi e idee circa lo sviluppo degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) lombardi, valutando anche la necessità di una sinergica azione di comunicazione.

REGIONE E ASSOLOMBARDA: DARE RISPOSTE A MONDO LAVORO – “È fondamentale – hanno condiviso i partecipanti – far crescere ancora di più il sistema ITS Lombardo con l’obiettivo di dare risposte efficaci e rapide al mondo del lavoro. Sostenere gli ITS significa sostenere la domanda di competenza delle nostre aziende e l’esigenza di percorsi formativi di qualità dei nostri giovani