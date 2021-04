Resta in carcere il papà accusato di abusi sulla figlia di 4 anni. Ad incastrarlo la moglie “detective”

Rimarrà in carcere il 55enne, arrestato sabato dai Carabinieri di Legnano, per violenza sessuale nei confronti della figlia di soli 4 anni. Il giudice per le indagini preliminari Stefano Colombo lo ha interrogato questa mattina in carcere a Busto Arsizio e ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare in carcere.

Nonostante abbia negato tutto davanti al giudice, ad inchiodarlo ci sono i video realizzati dalla moglie e madre della bimba. La donna, infatti, dopo aver raccolto i sospetti di una maestra della scuola dell’infanzia e di un’amica che aveva visto il padre mettere una mano nei pantaloni della bambina, ha acquistato una microcamera su Amazon e l’ha posizionata in camera della bambina per registrare cosa accadeva in sua assenza, trovando la tristissima conferma dei sospetti che anche lei aveva iniziato ad avere.

Le registrazioni sono state poi consegnate ai Carabinieri che hanno attivato il codice rosso e, in accordo col sostituto procuratore Rossella Incardona, hanno chiesto e ottenuto dal gip l’arresto dell’uomo.