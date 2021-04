Riaprono palestre e ristoranti all’aperto in Svizzera, tutte le novità della “ripartenza soft”

Giornata di riaperture in Svizzera, nel rispetto del piano di “ripartenze prudenti” previsto da Berna.

Riaprono da oggi, lunedì 19 aprile, le terrazze dei ristoranti, i luoghi culturali e per il tempo libero e si potrà tornare a fare sport anche al chiuso. Tornano inoltre le lezioni in presenza per gli studenti universitari.

Tra gli allentamenti dei divieti previsti dalla Confederazione c’è anche la possibilità di tornare a organizzare manifestazioni con un massimo di 15 persone.

Per quanto riguarda gli spettacoli e le manifestazioni al chiuso è stato fissato un limite di 50 persone, 100 per quelle all’aperto.