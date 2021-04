Richiesta la convocazione degli osservatori provinciali sul frontalierato

Il responsabile nazionale Frontalieri – Cgil Giuseppe Augurusa, consigliere delegato all’osservatorio permanente e alla progettazione Interreg, congiuntamente al presidente pro tempore incaricato Mario Bertana hanno deciso fare la prima convocazione degli osservatori provinciali sul frontalierato.

Negli ultimi tre anni le assemblee provinciali di Varese, Como e Verbania Cusio Ossola hanno costituito, con deliberazioni ad hoc (Como il 26/6/18, Varese l’8/10/18, Verbania Cusio Ossola il 6/12/19 e fuori dal territorio di competenza dello scrivente consiglio, a Sondrio il 30/10/19), gli osservatori provinciali sul fenomeno del frontalierato che, con fortune alterne, hanno potuto insediarsi e talvolta lavorare anche in forma congiunta, prima che la pandemia travolgesse ogni concreta possibilità di progettazione comune.

«Alla luce degli accadimenti di quest’ultimo anno – scrivono i richiedenti – a partire dall’emergenza sanitaria che ha segnato profondamente il comparto frontalieri mettendo in evidenza grandi problemi di coordinamento interregionale, passando per l’approvazione delle nuove linee guida sulla programmazione Interreg 2021-2027, fino alla sottoscrizione del trattato internazionale e del memorandum integrativo tra le organizzazioni sindacali confederali italiane, l’Associazione dei comuni di frontiera ed il ministero dell’Economia e delle finanze, riterremmo utile riprendere la discussione interrotta a partire da una prima convocazione degli osservatori, per ragioni evidenti con piattaforma elettronica da remoto, per ridefinire una nuova agenda di lavoro».