Rifiuti nei boschi di Fagnano Olona, i volontari non bastano: “Gli sversamenti continuano”

Ripulire per poi ritrovarsi ogni settimana altri rifiuti. È quello che accade settimanalmente in via Caboto a Fagnano Olona dove da qualche tempo Davide Bevilacqua, ex-consigliere comunale, ha concentrato la sua attenzione andando di persona prima e con un gruppo di volontari poi, a ripulire ciò che ignoti lordatori avevano abbandonato.

«Ieri sera mi è arrivata la segnalazione da un amico del fatto che sono stati abbandonati nuovamente dei rifiuti all’interno della stradina/vicinale di via Caboto, purtroppo non è riuscito a prendere la targa del furgone» – scrive Bevilacqua in un post su Facebook e spiega cosa è successo nell’ultimo mese. «Nell’ordine sono intervenuto in quel luogo 4 settimane fa da solo, 3 settimane fa con dei volontari, una settimana fa Facilepulito Vanin, sempre settimana scorsa il comune a raccogliere dei copertoni/ingombranti».

La riflessione è conseguente: «È evidente che la sola raccolta dei rifiuti da parte di volontari non è sufficiente per diversi motivi se non adeguatamente supportata dagli enti preposti (comune/forze dell’ ordine) anche investendo risorse economiche (fototrappole). Risorse economiche che comunque sia vengono spese in quanto lo smaltimento dei rifiuti una volta abbandonati è a carico dell’ente comunale e quindi dei cittadini. Non è poi accettabile che chi commette questi reati ambientali non venga mai sanzionato a dovere».

L’appello, dunque, è rivolto all’amministrazione comunale perchè intervenga in modo più deciso per evitare che ignoti incivili proseguano a prendere in giro cittadini volonterosi che si mettono a disposizione del paese perchè sia più pulito e civile.