Rigenerazione, “l’unica volta in cui Cassani ha ascoltato l’opposizione”

«Quella di oggi è un’ottima notizia per la città di Gallarate. E non è un caso se questo risultato è l’unica occasione in cui le opposizioni, in questi cinque anni, siano state davvero ascoltate».

Il segretario dem Davide Ferrari rivendica «il nostro (di Pd e civica Città e Vita, ndr) fondamentale contributo nell’avere individuato i temi, posto all’attenzione della maggioranza problemi e soluzioni, aiutato a correggere il tiro su alcuni aspetti della proposta che poi è stata sviluppata nel bando».

Il riferimento è al percorso condiviso che era stato fatto nel febbraio-marzo scorso per arrivare, seppur con qualche attrito, ad una proposta unitaria.

«Sebbene declinati secondo punti di vista diversi da quelli del centrosinistra, e per alcuni aspetti bisognosi di maggiore approfondimento, come quello del consumo di suolo, i temi sociali, la problematica ambientale, la questione della mobilità dolce appartengono pienamente alla sensibilità espressa nelle proposte di Partito e Democratico e Città è Vita».

«Non possiamo quindi che accogliere con soddisfazione un risultato che dovrebbe insegnare alla maggioranza che il centrosinistra ha molto da dire e da dare alla città di Gallarate. Continueremo a dare il nostro contributo sulle buone idee come abbiamo fatto finora, lavorando sodo per portarle ad una concretizzazione che sia nell’interesse collettivo e di tutti i cittadini».