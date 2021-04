Rigenerazione urbana: Legnano e Gallarate ben piazzate in graduatoria, Varese fanalino di coda

Regione Lombardia ha pubblicato la graduatoria per i bandi di rigenerazione urbana destinati alle grandi città, quelle sopra i 50mila abitanti o capoluoghi di provincia: hanno presentato progetti diciassette città lombarde, di cui undici capoluoghi.

Il bando potrà far ottenere alle singole città un massimo di 15 milioni di euro (ma la cifra non è ancora certa) a fronte di un impegno economico anche dall’ente Comune. Proprio la quota di compartecipazione è uno degli elementi valutati nella graduatoria, insieme alle connessioni tra singoli interventi e all’attenzione alle categorie deboli.

Buon risultato per Gallarate e Legnano, a “metà classifica” nella graduatoria, con buone possibilità di ottenere i fondi, nella successiva fase.

Mentre più in basso si posiziona Busto Arsizio e Varese ottiene la poco invidiabile posizione di fanalino di coda (nella foto di apertura: uno degli interventi ipotizzati a Busto).

Rigenerazione urbana: il progetto di Legnano

Il risultato più alto in graduatoria è quello di Legnano, al sesto posto con il progetto “La scuola si fa città”, che prevede interventi per 15.080.000 euro: in questo caso la città chiede 15 milioni da Regione, mentre il Comune ne metterebbe solo 80mila. Il progetto (qui il documento) prevede interventi sui plessi scolastici, sui percorsi di collegamento, sugli orti urbani.

Rigenerazione urbana: il progetto di Gallarate

Gallarate è all’ottavo posto, con il progetto che punta ad una serie d’interventi concentrati tra i quartieri di Cascinetta e Cajello, incentrato sull’idea di un nuovo polo scolastico unificato e riuso delle strutture che si liberebbero. Quasi all’opposto di Legnano, Gallarate è il Comune che ha preso l’impegno economico più elevato con le proprie risorse: in questo caso il Comune metterebbe 1.430.000 euro, mentre chiede alla Regione 14,5 milioni di euro di fondi europei.

Rigenerazione urbana: il progetto di Busto Arsizio

Più in basso in classifica, al dodicesimo posto, compare invece Busto Arsizio, con il progetto Breathe Generations: in questo caso si parla di 4.794.769 d’impegno comunale, a fronte di una richiesta di fondi alla Regione per 15 milioni. Il progetto prevede interventi su una serie di edifici storici a corona del centro.

Rigenerazione urbana: il progetto di Varese

Fanalino di coda della graduatoria è Varese, al diciassettesimo posto, con il “Progetto integrato per il quartiere San Fermo”: i questo caso il Comune infatti – come anche Como – non si è impegnato con proprie risorse (chiedendo invece 10 milioni a Regione) questo probabilmente ha pesato nella formazione della graduatoria.

In testa alla graduatoria ci sono due Comuni non capoluogo: Cinisello Balsamo e Rho, seguiti poi da Bergamo e Milano.

I Comuni si sono mossi realizzando progetti ambiziosi, nell’ordine dei 15 milioni di euro, appunto.

La selezione finale dei comuni e delle relative strategie “avviene, sulla base dell’ordine dettato dalla graduatoria, in funzione delle risorse ipotizzate nelle proposte di strategia e nei limiti di quelle che si renderanno disponibili per Regione Lombardia in base alle assegnazioni nazionali ai Programmi Operativi Regionali FESR ed FSE+ per politiche di sviluppo”. Per sapere quale sarà l’importo effettivo, occorrerà aspettare.